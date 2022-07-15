Чемпионат Европы перенесли из Москвы в Баку

Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике пройдет в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой на Европейскую гимнастику.

Национальная гимнастическая арена примет данное соревнование с 17 по 21 мая.

Ранее планировалось, что чемпионат Европы-2023 пройдет в Москве. Но после военного вторжения в Украину российские спортсмены в подавляющем большинстве видов спорта лишены возможности участия в международных соревнованиях, а все запланированные в России спортивные события переносятся в другие страны.

Для Баку это будет 5-й чемпионат Европы. Ранее континентальные первенства проводились у нас в 2007, 2009, 2014 и 2019-м годах. Также Азербайджан дважды принимал чемпионаты мира – в 2005 и 2019-м.