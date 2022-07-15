Глава МИД Италии обвиняет Россию

ТАСС передает, что, по мнению Ди Майо, последствиями кризиса могут стать прекращение поставок оружия в Украину и невозможность подписания контрактов об альтернативных российским поставках газа.

"Невероятно, что речь идет о бывшем премьер-министре, который совершает нападки на Драги и помогает путинской пропаганде, - сказал Ди Майо в интервью европейскому изданию газеты Politico. - Русские сейчас празднуют, что заставили пасть еще одно западное правительство. Теперь я сомневаюсь, что мы можем посылать оружие. Это одна из многих серьезных проблем".

"Если правительство падет в среду, у нас не будет полномочий для подписания новых энергетических контрактов, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме", - добавил Ди Майо.

ТАСС отмечает, что экс-премьер Италии Джузеппе Конте вместе с правоцентристской партией "Лига" не раз высказывался против направления нового оружия в Украину.

В четверг, 14 июля, премьер-министр Марио Драги подал в отставку после того, как Движение "5 звезд", одна из основных партий правящей коалиции, не приняла участия в голосовании по вопросу о доверии кабмину, в который входят его члены. Драги сразу сказал, что не видит своего правительства без "Движения". Однако президент республики Серджо Маттарелла не принял его отставку, поскольку формально поддержка парламентского большинства не утрачена. 20 июля Драги выступит в парламенте. Его решение об уходе может быть подтверждено. Тогда одним из сценариев станет роспуск парламента и объявление досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в конце сентября - начале октября. До формирования нового правительства Драги будет исполнять обязанности премьера.