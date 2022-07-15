Саудовский кронпринц прокомментировал убийство Хашкаджи и указал Байдену на ошибки США

Телеканал отмечает, что в ходе состоявшейся в пятницу встречи наследный принц, отвечая на реплику Байдена об убийстве саудовского журналиста, заявил, что "произошедшее вызывает сожаление".

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд прокомментировал в разговоре с президентом США Джо Байденом убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, отметив, что власти королевства провели расследование, а виновные в преступлении предстали перед судом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного саудовского чиновника.

"Мы в королевстве приняли все юридические меры - от расследования и судебных процессов до вынесения и исполнения решений суда. Королевство также приняло меры для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем", - приводит источник слова Мухаммеда бен Салмана.

Согласно источнику, наследный принц сказал Байдену, что "подобные инциденты происходят во всем мире". В этом контексте он упомянул убийство израильским снайпером журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, выразив сомнение в том, что США в полной мере отреагировали на это происшествие.

Кроме того, Мухаммед бен Салман раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Он, в частности, назвал действия американских военнослужащих в тюрьме Абу-Грейб в Ираке "одной из ошибок США". "Наследный принц заявил американскому президенту, что США также совершали ошибки, такие как инцидент в Абу-Грейб в Ираке", - отметил источник.

В пятницу Байден провел переговоры с руководством Саудовской Аравии в Джидде, на которых присутствовал Мухаммед бен Сальман. Говоря об убийстве Хашкаджи, Байден отметил, что он "поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас".

Один из журналистов спросил, как наследный принц отреагировал на его слова. "Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это", - ответил Байден.

Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.