«Шуша возвращает былую славу консерватории Кавказа. Она вновь проводит «меджлисы-унс», возрождает вечера искусств и литературы. Фонд Гейдара Алиева, как всегда, проявляя заботу, организовывает в Шуше различные концерты и творческие вечера». Такими словами решил выразить благодарность Фонду Гейдара Алиева и помощнику президента Азербайджана Анару Алекперову поэт, руководитель компании Fire Land Джалал Гурбанов за организацию 14 июля концерта-спектакля на Джыдыр дюзю в рамках Дней поэзии Вагифа.

«В концерте-спектакле, поставленном режиссером Ниджатом Кязымовым, приняли участие самые талантливые артисты Азербайджана. В выступлении каждого чувствовалось стремление угодить Шуше больше, чем публике. Потому что Шуша на протяжении многих лет была местом проведения потрясающих мероприятий, и словно этот город и на самом деле был опытным зрителем.

Как будто на Джыдыр дюзю со всех сторон Азербайджана собрались духи поэтов и мыслителей нашей литературы и искусства. Словно Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Мухаммед Физули, Имамеддин Насими, Мехсети Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи, Молла Вели Видади, Молла Панах Вагиф, Хуршудбану Натаван, Касум бек Закир, Мир Мохсун Наваб предстали перед нами, ожили. Это мероприятие стало и своего рода сигналом для врага, который нас хорошо услышал», - говорит Гурбанов, пожелавший увидеть это музыкальное мероприятие на мировой арене.