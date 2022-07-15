15:39

По инициативе Государственной службы пожарного надзора и при участии Государственной противопожарной службы МЧС на станции метро «Сахиль» ЗАО «Бакинский метрополитен» были проведены учения. В пресс-службе министерства сообщили, что задачей учений было «тушение» условного пожара, возникшего в машинном отделении станции.

Сначала о случайном возгорании сообщили по громкой связи. Сразу после получения информации сотрудники метрополитена «приступили к тушению пожара» первичными средствами пожаротушения и «проинформировали» горячую линию МЧС «112».