МЧС провело учения в бакинском метро фото
По инициативе Государственной службы пожарного надзора и при участии Государственной противопожарной службы МЧС на станции метро «Сахиль» ЗАО «Бакинский метрополитен» были проведены учения.
В пресс-службе министерства сообщили, что задачей учений было «тушение» условного пожара, возникшего в машинном отделении станции.
Сначала о случайном возгорании сообщили по громкой связи. Сразу после получения информации сотрудники метрополитена «приступили к тушению пожара» первичными средствами пожаротушения и «проинформировали» горячую линию МЧС «112».
Позже по адресу, где произошел «пожар», прибыли подразделения МЧС и в короткие сроки «потушили пожар».
В завершение были обсуждены итоги учений. Сотрудники МЧС разъяснили сотрудникам метрополитена, как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, рассказали о способах тушения пожаров и порядке действий, а также о правилах применения первичных средств пожаротушения.