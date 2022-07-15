В Москве прокомментировали ракетный обстрел украинского Днепра

Российское высокоточное оружие большой дальности уничтожило цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в украинском городе Днепр. Об этом сообщило в ходе брифинга Минобороны РФ.

В пятницу Днепр подвергся массированному обстрелу. Украинские власти сообщили, что ракеты попали в промышленное предприятие, но не только. По словам главы областной администрации, пострадали 12 жилых домов, школа и здание профтехучилища. Сообщалось о 3 погибших, 15 раненых.