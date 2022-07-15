Отдел информации 16:01

Подготовка к военным операциям Турции против террористов РПК/ОНС на севере Сирии продолжается. Согласно последней информации из региона, Вашингтон пытается убедить лидеров организации «Сирийские демократические силы», состоящей из курдских боевиков РПК/ОНС, уйти из Манбиджа и Тель-Рифата. Одновременно США строят новую военную базу в районе Айн-Иссы на западном берегу реки Евфрат, который контролируется «Сирийскими демократическими силами». Наблюдатели из Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR) зафиксировали на видео, как американские войска перевозят бетонные блоки для строительства военной базы в Айн-Иссе к северу от Ракки. Сообщается, что США, размещающие в регионе дополнительные воинские контингенты, продолжают оказывать военную поддержку «Сирийским демократическим силам», в которых видят союзника в борьбе с фундаменталистами ИГИЛ.

По последней информации, в регион, подконтрольный курдским боевикам, уже вошли с территории Ирака более 50 грузовиков с оружием и боеприпасами, а также бронетранспортеры «Брэдли», радары и другая военная техника. Интересно, что аффилированные с Башаром Асадом армейские силы также сосредоточены в районе Айн-Исса. На днях еще несколько автобусов с солдатами сирийской армии вошли в район Айн-Иссы, где они вместе с курдскими боевиками YPG/ОНС приступили к строительству земляных дамб. Курдские источники сообщают, что Ферхад Абди Ширин (Мазлум Абди), террорист ОНС, который командует вооруженными формированиями альянса «Сирийские демократические силы» и называет себя «генералом», провел пресс-конференцию в поселке Камышлы, расположенном в нескольких километрах от турецкой границы. Ширин сообщил журналистам, что курды позволили сирийским правительственным войскам разместиться в районах Тель-Рифат, Манбидж и Кобани и занять позицию вдоль линии соприкосновения в районах, находящихся под их контролем.