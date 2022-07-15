Азербайджанцы не теряют интерес к квартирам в Москве

В январе-мае этого года граждане Азербайджана купили в столице России Москве 193 квартиры. Как сообщают российские СМИ, это означает 2,8% от квартир, проданных за пять месяцев иностранным гражданам.

В отчетный период иностранцы в столице России приобрели всего 6 903 единицы недвижимости, что на 8% меньше в годовом сравнении. Основными покупателями были граждане Кипра (1 132 квартиры), Беларуси (711 квартир), Украины (670 квартир), Казахстана (490 квартир), Китая (428 квартир), Литвы (366 квартир), Вирджинских островов (242 квартиры), Германии (221 квартира) и Армении (200 квартир).

В Savills ранее заявили о рекордном спросе россиян на зарубежную недвижимость. По итогам первого полугодия 2022 года россияне купили втрое больше недвижимости за рубежом, чем годом ранее. А количество запросов на такую покупку увеличилось в шесть раз. Самыми популярными странами, где россияне покупали квадратные метры, стали Турция, ОАЭ и Таиланд. Эти страны выбирают для переезда, получения ВНЖ или паспорта, а также ведения бизнеса.