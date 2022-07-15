Однако возвращаться в село Фаррух, где когда-то проживали около двадцати нелегально поселившихся здесь армянских семей, никто не собирается.

В марте нынешнего года, когда село Фаррух, входящее в состав Ходжалинского административного района ( Карабах ская экономическая зона), а также возвышенность Дашбаши вокруг села перешли под контроль азербайджанской армии, большинство армян, проживающих в окрестных селах, покинули свои дома и бежали в основном в Ханкенди, чтобы вернуться в эти места спустя четыре месяца.

Поскольку село фактически находится за новыми позициями азербайджанской армии на высоте Дашбаши, автор статьи, опубликованной накануне на сайте Eurasianet.org, утверждает, что Фаррух находится под контролем российских миротворцев. Он также пишет, что многие армяне, живущие в соседнем с Фаррухом селе Пирлер, которое находится под визуальным контролем азербайджанской армии, приезжают сюда днем на сельскохозяйственные работы, однако ночевать предпочитают «в глубине Карабаха, в более безопасных местах».

По словам автора, среди армян бытует несколько версий о том, что на самом деле произошло вокруг села Фаррух. По одной из них, между российскими миротворцами, азербайджанскими войсками и действующими в Карабахе незаконными вооруженными формированиями существовала некая договоренность, согласно которой армяне и азербайджанцы должны были покинуть позиции вокруг села Фаррух, а россияне - установить там свои посты. Однако когда армяне отступили, подразделения азербайджанской армии внезапно начали продвигаться в сторону села, и россияне не смогли их остановить.

По другой версии, передача села Фаррух и окрестных высот под контроль азербайджанской армии была частью секретного соглашения между азербайджанцами и так называемым «режимом Ханкенди». В соответствии с ней армянская сторона отступила от села и возвышенности Дашбаши в обмен на восстановление Азербайджаном подачи газа в Ханкенди. Иными словами, армяне считают, что приостановка подачи газа за несколько дней до событий вокруг села Фаррух не была случайной.

Напомним, азербайджанская армия взяла под контроль Фаррух и гору Дашбаши без применения оружия. А когда незаконные армянские вооруженные формирования попытались их вернуть, азербайджанский спецназ резко пресек эти попытки.

Высота Дашбаши имеет стратегическое значение, поскольку отсюда визуально контролируется большая часть территории Агдамского района. Не говоря уже о том, что неподалеку от нее расположено Хачинчайское водохранилище.