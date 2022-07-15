Скончался известный журналист Маис Мамедов

Скончался один из выдающихся тележурналистов Азербайджана, человек, влюбленный в свою профессию, Маис Мамедов. Об этом сообщил президент группы компаний ANS Вахид Мустафаев.

Ранее сообщалось о госпитализации Маиса Мамедова из-за проблем со здоровьем. 12 июля ему исполнилось 84 года.

Отметим, что Маис Мамедов долгие годы был корреспондентом Центрального телевидения СССР в Азербайджане. Из репортажей Маиса Мамедова Советский Союз узнавал о социально-экономической и культурной жизни Азербайджана, его успехах. Маис Мамедов был из тех, кто прорывал информационную блокаду вокруг Азербайджана, когда начался армяно-азербайджанский конфликт.

Последние годы Маис Мамедов занимал должность советника телекомпании ANS.

Редакция haqqin.az глубоко скорбит в связи с кончиной выдающегося тележурналиста Маиса Мамедова, выражает соболезнования его семье, близким и родным.