Ильхам Алиев уволил Сафара Мехтиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому Сафар Мехтиев освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому Сафар Мехтиев освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
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