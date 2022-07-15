Смертельная жара в Испании: уже умерли 360 человек

Более 350 человек скончались от последствий жары, которая установилась на большей части территории Испании в последние шесть дней, свидетельствуют данные Института общественного здравоохранения, которые приводит испанская телерадиокомпания РТVЕ.

"Согласно статистическим данным, собранным в период с 10 по 15 июля, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности - 123 человека - пришелся на пятницу", - сообщает в субботу РТVЕ.

Телерадиокомпания напоминает, что нынешняя волна жары - вторая в Испании за это лето. В июне, когда страну накрыла первая волна жаркой погоды, длившаяся восемь дней, ее жертвами стали 829 человек.