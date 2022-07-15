Британское Минобороны назвало ложью заявления России

Несмотря на утверждения о взятии российской армией города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются, а Россия в очередной раз выступила с "преждевременными и ложными заявлениями об успехе", говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 16 июля.

"Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это несмотря на заявления россиян, что они вошли на окраину города Северск в начале недели", - цитирует Deutsche Welle сообщение британских военных.

Как отмечается в сводке ведомства, после отступления из Лисичанска украинские силы "успешно отражали атаки России", а оборонительная линия вооруженных сил Украины (ВСУ) стала короче и прямее. "Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшившихся атак России и сыграло важную роль в сокращении импульса РФ", - отмечает Минобороны Великобритании.

Оно напомнило, что Россия ранее уже делала "преждевременные и ложные заявления об успехе". "Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории успех и укрепить боевой дух воюющих сил", - говорится в британской сводке.

14 июля сепаратисты Донбасса заявляли, что Северск находится под оперативным контролем сил "ДНР" и России. По словам так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина, город находится "в оперативном окружении".