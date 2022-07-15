Последняя статистика по коронавирусу в Азербайджане

За прошедшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 151 человека, сообщает в субботу Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Днем ранее было зарегистрировано 155 случаев.