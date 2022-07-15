«Азеригаз» анонсирует новые «Открытые микрофоны» в пяти районах Баку

На следующей неделе (18-22 июля) в 11:00 сразу в пяти районах Баку состоится акция «Открытый микрофон». В понедельник, 18 июля, акция пройдет в Наримановском районе (рядом со школой №57), во вторник, 19 июля, - в Ясамальском районе (Ени Ясамал 1, дом 3), в среду, 20 июля, - в Бинагадинском районе (поселок Расулзаде, напротив парка Рамиза Абоева), в четверг, 21 июля, - в Хатаинском районе (в парке Ходжалы), в пятницу, 22 июля, - в Низаминском районе (на пересечении улиц Ширин Мирзоевой и Мамедали Шарифли).

Граждане могут озвучить свои проблемы и предложения, посетив указанные адреса.