Саудовская Аравия: сначала палестинское государство, затем мир с Израилем

Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем, пока не реализует решение о создании двух государств (т.е. создание Государства Палестина наряду с Государством Израиль - ред.), заявил в интервью американскому каналу CNN министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Мы привержены решению о создании двух государств, и это наше условие мира», - сказал глава внешнеполитического ведомства королевства, его слова приводит израильский 9 канал.

По словам министра, «нормализация отношений с Израилем произойдет в конце процесса, а не в его начале».

Комментируя подписанные Израилем, ОАЭ и Бахрейном «Соглашения Авраама» аль-Джубейр отметил, что «это их независимое решение».

«Мир с Израилем - это стратегическое решение, - подчеркнул министр. - Однако есть определенные требования, которые должны быть выполнены до того, как это решение будет реализовано».