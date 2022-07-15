Помощник Путина: Оптимального курса рубля нет

Оптимального курса российского рубля не существует, и он должен складываться естественным путем, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Оптимального курса не существует, в этом плане курс должен складываться естественным рыночным образом», - цитирует ПРАЙМ Орешкина.

На его взгляд, «любой перекос приводит к серьезным негативным последствиям, курс должен быть в целом предсказуемым и должен позволять бизнесу развиваться, и при этом не приводить к негативным эффектам на доходы и возможности населения».