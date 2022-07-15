Немецкий офицер под видом беженца готовил покушение на влиятельных политиков

Немецкий военный признан виновным в покушении на влиятельных политиков ФРГ и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Целями покушения офицера, выведенного под именем Франко А., предположительно, являлись экс-глава Министерства юстиции ФРГ Хайко Маас, бывший вице-президент Бундестага Клаудия Рот, а также немецкая журналистка, писательница и активная защитница гражданских прав Анетта Кахане. Все они не угодили подсудимому тем, что содействовали приему беженцев из стран Ближнего Востока, «разлагая немецкую нацию».

При этом сам обвиняемый готовил покушение под видом мигранта из Сирии, обратившегося к немецким властям с просьбой о предоставлении убежища.