Байден: США не уступят свое место на Ближнем Востоке России или Китаю

США ясно видят проблемы на Ближнем Востоке и останутся вовлечены в этот регион, заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива в Саудовской Аравии, передает The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Байден также изложил принципы своей стратегии для ближневосточного региона, уделив особое внимание региональному сотрудничеству в противостоянии угрозам.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. До этого он посетил Израиль, где провел переговоры с премьером Яиром Лапидом. Президент США также поучаствовал в четырехстороннем онлайн-саммите вместе с лидерами Индии, Израиля и ОАЭ, а также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. 15 июля Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Лидеры обсудили отношения между двумя странами и пути их укрепления.