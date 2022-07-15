Эр-Рияд может увеличить нефтедобычу до 13 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия готова довести добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, как было объявлено ранее. Anadolu сообщает, что об этом заявил наследный принц саудовского королевства Мухаммед бен Салман в Джидде на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по безопасности и развитию с участием президента США Джо Байдена и лидеров 9 арабских государств.

По его словам, Саудовская Аравия не располагает мощностями свыше заявленных прогнозов нефтедобычи. При этом он не озвучил точные временные рамки достижения этой цели.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявлял в мае, что королевство готово довести объем добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки, заметив, что этого можно добиться к началу 2027 года.