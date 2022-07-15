Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:02

«Мы увеличили бюджет не только в результате роста цен на нефть. Это стало возможным благодаря корректировкам, а также проведенным реформам. Да, цены на нефть в мире выросли, но, одновременно, упали мировые рынки капитала, это должен понимать каждый». Для многих эта фраза президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном итогам первого полугодия, прозвучала довольно неожиданно. Ведь большинство связывало недавнее увеличение госбюджета исключительно с подорожанием мировых цен на «черное золото». Дескать, цены на нефть выросли, и «нефтяной» Азербайджан, естественно, стал богаче.

Цены действительно выросли, однако резервы страны, аккумулированные в Госнефтефонде, хранятся, в основном, в займах, акциях, других ценных бумагах. А говорить о том, какой спад переживают в последнее время мировые рынки капитала, особо не приходится. Обвал, разорение, банкротство, рецессия – эти финансово-экономические термины, подобно SOS терпящих бедствие, звучат сегодня отовсюду. Вот и получается, что не нефтью единой живет и продвигается современная азербайджанская экономика. По итогам текущего года азербайджанские специалисты, наверняка, подсчитают, какую прибыль получила страна от всплеска цен на нефть, и сколько потеряла от падения стоимости ценных бумаг. Но в любом случае следует понять, что кризис рынка ценных бумаг коснулся практически всех суверенных фондов, потерявших десятки миллиардов долларов, и просто не мог не сказаться в негативном плане на нашей стране. Тем не менее, благодаря оперативным мерам и глубоко продуманным реформам, предпринятым Кабинетом министров Азербайджана, понесенные потери удалось нивелировать. Причем настолько, что страна позволила себе в итоге и повысить доходы в бюджет до 29,2 миллиарда манатов, и поднять расходы выше 32,3 миллиарда манатов, что свидетельствует о росте общих поступлений в казну государства.

По словам президента Ильхама Алиева, реформы, проведенные в экономической сфере, только за шесть месяцев текущего года позволили собрать в налоговой сфере на два миллиарда манатов больше, чем прогнозировалось. Президент объясняет этот факт тем, что деятельность правительства Азербайджана обрела прозрачность, точность и отчетность. В этой связи уместно напомнить, что несколько лет назад Ильхам Алиев призвал представителей деловых кругов Азербайджана перестроить деятельность и отказаться от порочных методов «теневой» экономики. Тем же, кто не услышал призыва президента или не подошел к нему с должной ответственностью, был преподнесен впечатляющий урок. В результате, налоговые сборы государства возросли, а уровень жизни населения – повысился. Касаясь особенностей экономического роста страны, президент традиционно разделил его на две части – общий экономический рост и рост ненефтяной экономики, подчеркнув, что оба направления дали хорошие результаты. В целом экономика Азербайджана выросла на 6,2 процента, ненефтяная экономика – на 9,6, общее производство в области промышленности – на 2,1, а в области ненефтяной промышленности – на 11,5 процента. За цифрами статистики прослеживается реальная динамика экономического роста, позволяющая правительству повышать зарплаты, пенсии, социальные надбавки и, как следствие, увеличить доходы граждан страны примерно на 20 процентов.