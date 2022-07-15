Колонна российской военной техники направилась в сторону Запорожья

Большая колонна российской военной техники проехала по Мариуполю в сторону Запорожской области Украины. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает The Insider.

По его словам, вчера по улицам Мариуполя проехало до 100 единиц техники: в частности, БМД-4 и БТР.

Кроме того, Андрющенко сообщил, что в пограничные с Запорожской областью села Мангушского и Никольского районов Донецкой области прибыло «большое количество российских солдат, завезенных КАМАЗами», среди которых есть срочники.

«Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство совсем юноши. Некоторые в разговорах упоминали, что несут службу по призыву».