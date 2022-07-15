Фрэнсис Фукуяма назвал две «большие опасности» для Украины

Фукуяма так ответил после вопроса журналиста, что грозит единству Запада и может ли оно «распасться после переизбрания Дональда Трампа" на должность президента США.

«Есть две большие опасности. Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу. Вторая опасность – та, о которой вы упомянули», – ответил Фукуяма.

По его словам, в США уже ослабевает поддержка Украины со стороны республиканцев, а республиканец «Трамп при этом находится на другой стороне – он настроен пророссийски, не проукраински».

«Очевидно, что, если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким образом, Кремль достигнет своих главных целей просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета», – объяснил философ.

Фукуяма считает, что единство на Западе «зависит от того, верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе вероятно военное решение проблемы». «Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в единстве Запада, и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну», – предположил Фукуяма.