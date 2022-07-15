Украина получит американские истребители?

Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти, сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии «Радио НВ».

По его словам, в Конгресс США уже внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Однако этот процесс небыстрый.

Игнат добавил, что первым информацию о встрече с украинскими пилотами опубликовал конгрессмен Адам Кинзингер. «Поскольку упомянутый конгрессмен сам военный летчик, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ», - добавил Игнат.