В торговом центре «Садарак» произошел пожар

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о возгорании на территории торгового центра «Садарак».

В пресс-службе МЧС сообщили, что к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря профессионализму и оперативности пожарных пожар был потушен в короткие сроки и предотвращено его распространение на магазины.

В результате пожара, по предварительной информации, сгорел потолок магазина бижутерии общей площадью 37 квадратных метра на площади 8 квадратных метров, также загорелся электрокабель, проходящий перед магазином, сгорело покрытие на кровле между 9-м и 10-м рядами торгового центра на площади 200 квадратных метров.