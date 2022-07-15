Разведка Украины прокомментировала «инспекцию» войск Шойгу

Российские войска проводят подготовку к новому этапу наступательных действий в войне против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Предварительно (Сергей Шойгу) действительно посетил группировки российских войск. По нашей оценке, прежде всего было заслушивание командования относительно дальнейших действий и проведения «операции». Он подвел итоги мероприятий, которые были предприняты... сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий»,- рассказал Скибицкий.

Ранее в субботу российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр», участвующие в «спецоперации» в Украине. В сообщении отмечалось, что «глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».