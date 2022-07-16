Ранее несколько влиятельных республиканцев указали, что их партия будет двигаться в этом направлении. В январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет «множество оснований», а в апреле представитель республиканцев Кен Бак заявил, что юридический комитет Палаты представителей «проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент». «Мы будем голосовать по вопросу импичмента»,— сообщил Бак.

Согласно майскому опросу Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году. Тем не менее бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента - в 2020 и 2021 годах - и оба раза Сенат оправдал его.