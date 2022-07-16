В США объяснили, почему доллар укрепляется

Американский доллар в последнее время укрепился из-за сильного экономического роста Соединенных Штатов, действий Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок и притока капитала. Как передает Reuters, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

По словам Йеллен, США верят, что курсы валют должен определять рынок. Вмешательство со стороны государства обычно бывает неуместным, и нынешняя ситуация не исключение, убеждена министр.

Тем не менее, глава американского Минфина считает, что именно действия ФРС привели к существенному укреплению доллара по отношению к другим валютам. За последний месяц доллар поднялся по отношению к евро: в конце июня европейская валюта стоила около $1,05, но к середине июля она подешевела и впервые с декабря 2002 года достигла паритета с долларом — курс евро к доллару опустился до $1.