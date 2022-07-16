Эльнур Мамедов, отдел экономики 16 июля 2022, 22:17

На совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, которое состоялось 5 июля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава государства, в частности, уделил серьезное внимание энергетическому сектору страны. И не только потому, что эта сфера всегда была приоритетной. Принципиально важно то, что кардинальным образом изменились обстоятельства. В конце ХХ века наибольшую значимость для Азербайджана имела проблема энергетической безопасности. Не хватало ни газа, ни электроэнергии, ощутимый спад наблюдался в нефтяной отрасли, а средств для закупки жизненно важных энергоносителей не было.

Но, благодаря дальновидной энергетической политике Гейдара Алиева, эта проблема была решена в кратчайшие сроки. А его преемник - Ильхам Алиев не только добился полной энергобезопасности страны, но и сумел вывести Азербайджан в число крупных экспортеров энергоносителей. Нынешние энергетические возможности Азербайджана имеют важное, а порой - принципиальное значение для многих стран. Тем не менее, правительство продолжает вести планомерную работу как по решению актуальных вопросов, так и на перспективу. В частности, Азербайджану, наконец, удалось привлечь инвесторов для форсирования работ по развитию возобновляемых видов энергии, которую наша страна проводит уже много лет. В настоящее время иностранные инвесторы сооружают в Азербайджане за счет своих средств три солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 710 мегаватт. Две станции уже строятся, сооружение третьей, в Джебраильском районе, должно скоро начаться. И это – только начало. Согласно договоренностям, достигнутым с рядом зарубежных инвесторов, в Азербайджане будут построены в два этапа солнечные и ветряные электростанции общей мощностью в 4000 мегаватт. Вдобавок, будет заново проанализирована и оценена производственная мощность гидроэлектростанций в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах. Дело в том, что после завершения 44-дневной войны была подсчитана производственная мощность только тех ГЭС, которые были уничтожены армянами. Напомним, что в двух эти районах функционировали в общей сложности 32 гидроэлектростанции, которые армяне, оставляя Кяльбаджар и Лачин, варварски разрушили.

Однако сегодня проводится более глубокое изучение ситуации и анализируются возможности сооружения в этих местах ГЭС значительно больших мощностей. В перспективе ожидается, что только с малых гидроэлектростанций можно будет получать более одной тысячи мегаватт. Пока же, в течение полутора лет после победы в 44-дневной войне, в Кяльбаджарском и Лачинском районах либо уже завершилось, либо завершится до конца года строительство девяти гидроэлектростанций, которые обеспечат дополнительно 50 мегаватт электроэнергии. Специалисты констатируют, что ненефтяная энергетическая сфера в Азербайджане уверенно выходит на принципиально новый уровень, в условиях которого государство не вкладывает в производство возобновляемых видов энергии (кроме создания ГЭС) ни одного маната из госказны. Все это позволит стране продавать электроэнергию в значительно более крупных объемах. Сегодня экспорт осуществляется традиционным путем, по ЛЭП. Однако в будущем электричество можно будет экспортировать по Зангезурскому коридору, благо Евросоюз уже представил в этой связи соответствующий проект. Существует также проект прокладки кабеля по дну Черного моря из Грузии до Румынии.