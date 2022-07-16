Заявив, что в британской прессе появились новости о том, что Трасс потребует заключения соглашения о сотрудничестве с Турцией на примере соглашения с Руандой, если она станет премьер-министром, Билгич отметил: «Мы надеемся, что эти утверждения в прессе со ссылкой на госпожу Трасс необоснованные».

Билгич отметил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция, которая за восемь лет приняла самое большое количество беженцев в мире, взяла на себя дополнительное бремя по просьбе третьих стран, кроме того, заняла подход, который несовместим с международными нормами о праве на убежище: «Турция не будет лагерем беженцев или пограничной зоной какой-либо страны, а также никоим образом не будет брать на себя международные обязательства третьих стран. Более того, в прошлом году мы поделились своей позицией с общественностью после аналогичных новостей об афганских беженцах».