В России попался организатор мошенничества с коровами в Азербайджане

В Саратовской области заключили под стражу 46-летнего гражданина Азербайджана. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

На родине мужчину обвиняли в мошенничестве, которое он совершил в прошлом году. Азербайджанские следователи выяснили, что злоумышленник покупал у граждан коров и быков, чтобы потом продавать мясо животных.

Деньги он отдавал частично, обещал расплатиться позже, но не делал этого. Гражданин задолжал соотечественникам более 7000 азербайджанских манатов.

Мужчину задержали в Ровенском районе. Скоро его передадут сотрудникам полиции Азербайджана.