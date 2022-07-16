Европу захлестнули лесные пожары. Сотни человек погибли от жары фото; видео
Европу захлестнули лесные пожары, вызванные аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бушующему огню. Тысячи людей эвакуированы, несколько сотен скончались из-за последствий жары, передает BBC.
Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.
Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.
Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.
В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40. В Испании из-за жары, которая держится почти неделю, умерли 360 человек, сообщает Reuters. В соседней Португалии Минздрав сообщил, что с 7 по 13 июля из-за аномальной жары умерли 238 человек, большинство из них — пожилые люди.
С июня на более 90% территории Португалии установилась засуха, сообщали власти страны. Начавшиеся на ее фоне лесные пожары - в основном на севере - уже уничтожили более 30 тысяч гектаров земли.
В Португалии, Испании, а также во Франции тысячи людей вынужденно покинули свои дома из-за лесных пожаров. В испанской Малаге эвакуировали больше трех тысяч человек. Во Франции эвакуировали 12 200 человек - самая сложная ситуация в департаменте Жиронда на юго-западе страны, с административным центром в городе Бордо. Там уже выгорело более четырех тысяч гектаров земли и более 11 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться - в том числе тысячи туристов, отдыхавших в популярных кемпингах.
На дорогах выстроились длинные очереди из покидающих регион автомобилей, а въезд в него заблокировала полиция.
На севере Италии нескольким отдыхающим пришлось прыгнуть в море после того, как пожар охватил курорт Бибионе на Адриатическом побережье. Их вызволили спасатели береговой службы.
Ранее сообщения о лесных пожарах поступили из Хорватии - пожарные с помощью самолетов пытались справиться с возгораниями вблизи городов Задар и Шибенек.
Incendio forestal en Casa de Miravete en la N-5, Provincia de Cáceres. Seguimos! @La_SER @A3Noticias @BomberosCUBP @EPExtremadura pic.twitter.com/l7DTMyUpyI— Emilio Mateos Ortega (@emiliomoska) July 14, 2022
В Греции спасательные службы потушили 51 пожар за сутки, но из-за сильных ветров риск новых возгораний остается велик - особенно в центре страны, в Аттике и на острове Крит, где в качестве мер предосторожности были эвакуированы шесть деревень.
В начале следующей недели метеорологи снова обещают взлет температуры к отметке в 40 градусов, в том числе в Британии и Франции.
Британская метслужба даже выпустила красное предупреждение об опасной погоде - впервые в истории по причине высокой температуры.