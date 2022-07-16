16 июля 2022, 22:48

Европу захлестнули лесные пожары, вызванные аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бушующему огню. Тысячи людей эвакуированы, несколько сотен скончались из-за последствий жары, передает BBC. Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.

Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко. Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека. В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40. В Испании из-за жары, которая держится почти неделю, умерли 360 человек, сообщает Reuters. В соседней Португалии Минздрав сообщил, что с 7 по 13 июля из-за аномальной жары умерли 238 человек, большинство из них — пожилые люди.

С июня на более 90% территории Португалии установилась засуха, сообщали власти страны. Начавшиеся на ее фоне лесные пожары - в основном на севере - уже уничтожили более 30 тысяч гектаров земли. В Португалии, Испании, а также во Франции тысячи людей вынужденно покинули свои дома из-за лесных пожаров. В испанской Малаге эвакуировали больше трех тысяч человек. Во Франции эвакуировали 12 200 человек - самая сложная ситуация в департаменте Жиронда на юго-западе страны, с административным центром в городе Бордо. Там уже выгорело более четырех тысяч гектаров земли и более 11 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться - в том числе тысячи туристов, отдыхавших в популярных кемпингах. На дорогах выстроились длинные очереди из покидающих регион автомобилей, а въезд в него заблокировала полиция.

На севере Италии нескольким отдыхающим пришлось прыгнуть в море после того, как пожар охватил курорт Бибионе на Адриатическом побережье. Их вызволили спасатели береговой службы. Ранее сообщения о лесных пожарах поступили из Хорватии - пожарные с помощью самолетов пытались справиться с возгораниями вблизи городов Задар и Шибенек.