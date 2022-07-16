В Эстонии решают судьбу убийцы Лачина Мамедова

Убийство 25-летнего гражданина Азербайджана произошло в Одессе 3 августа прошлого года. По данным украинских следователей, родившийся в Грузии 35-летний Курбанов, действуя по предварительному сговору со своим земляком — 27-летним гражданином Грузии Эльмуразом Мамедовым, прибыл на территорию Украины для совершения умышленного убийства 25-летнего гражданина Азербайджана Лачина Мамедова.

Судебная система Эстонии сочла юридически допустимой выдачу Украине гражданина России Рамана Курбанова, которого подозревают в причастности к заказному убийству азербайджанского бизнесмена в Одессе.

У злоумышленников были четко разделены обязанности: Курбанов был водителем и наблюдателем за обстановкой на месте убийства, а Мамедов — стрелком.

В день преступления злоумышленники приехали на приобретенном заранее "Мерседесе" с болгарскими номерами к многоэтажке на Малиновского, где их будущая жертва снимала квартиру. Курбанов остался в машине, а Мамедов пошел подстерегать "объект". Как только потерпевший появился возле дома, убийца выстрелил в него из пистолета-пулемета, заскочил в авто и вместе с Курбановым поехал на улицу Академика Филатова, где они покинули машину и разбежались.

После этого мужчины были объявлены в международный розыск. 19 февраля 2021 года Курбанова задержали в Эстонии. Затем Генеральная прокуратура Украины направила своим эстонским коллегам ходатайство об экстрадиции Курбанова с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Харьюский уездной суд 21 апреля признал экстрадицию Курбанова юридически допустимой. В мае это решение оставил в силе и Тартуский окружной суд. При этом эстонский адвокат Курбанова просил учесть, что из-за войны на территории Украины жизнь его клиента может оказаться в опасности.

Убитый Лачин Мамедов являлся жителем села Ирмашлы Шамкирского района. Его деятельность не ограничивалась лишь малым предпринимательством, то есть продажами. Как сообщает Национальная полиция Украины, в 2020-2021 гг. Л. Мамедов занимался рэкетирством (сбором денег путем угроз) и грабежами на территории Одесской области.