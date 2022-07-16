Иран ввел санкции против 61 американца

Иран вводит санкции в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает Eghtesad News со ссылкой на перечень иранского МИД.

Согласно сообщению, санкции введены за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк» (МКО, МЕК)».

В санкционный список Тегерана попали: бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, бывший госсекретарь США Майк Помпео, сенатор-республиканец Тед Круз, сенатор Джозеф Либерман, бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и другие.

В январе 2021 года иранские власти ввели санкции в отношении большинства руководителей высшего уровня из администрации Дональда Трампа, а также других высокопоставленных чиновников США.