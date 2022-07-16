Фрэнсис Фукуяма рассказал, какую стратегию стоит выбрать Украине

«К концу лета можно будет увидеть реальный прогресс на юге Украины. Для Украины это очень, очень важно - восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы». Об этом сказал профессор Стэнфордского университета, американский философ Фрэнсис Фукуяма в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, какой могла бы быть дальнейшая стратегия Украины.

По словам Фукуямы, «наиболее реалистичная стратегия на данный момент - сосредоточиться на юге страны, вновь открыть Украине доступ к Черному морю, вернув Херсон и порты на Азовском море. Это важнее, чем Донбасс. Я думаю, что возвращение Донбасса будет довольно трудно осуществить в ближайшие несколько месяцев».

Философ считает, что именно на этом Киев собирается сосредоточиться. «Они уже начали наступление в районе Херсона и добились там некоторого прогресса. Если, скажем, к сентябрю или октябрю они действительно освободят этот район, то это заложит предпосылки для начала серьезных переговоров о прекращении огня. Но я не думаю, что украинцы смогут добиться их до того, как откроют доступ к внешнему миру по Черному морю».