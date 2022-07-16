В Москве мать сдала сына полиции: «в важные для страны дни» уклоняется от армии

Жительница Москвы после конфликта с сыном написала на него донос в МВД, пожаловавшись, что он уклоняется от службы в армии, передает The Insider.

Отмечается, что молодой человек проживает в Москве в одной квартире с мамой. Он учился в РАНХиГС и хотел заниматься бизнесом, связанным с информационной безопасностью. В начале 2022 года был вынужден остановить предпринимательскую деятельность, что стало одним из поводов для конфликтов в семье.

Отношения накалились до такой степени, что женщина пошла на радикальные меры. За три месяца до 27-летия сына она решила поставить в известность силовиков о том, что сын не служил и не хочет отдавать долг Родине, написав официальное обращение в МВД. В нем женщина рассказала о том, что ее сын в важные для страны дни уклоняется от военной службы.