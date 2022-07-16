Кадыров назвал Соловьева «человеком с большой буквы»

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись в том числе и темы специальной военной операции на Украине. Владимир Рудольфович человек с большой буквы. Он посвятил всю свою жизнь защите интересов нашего великого Отечества в информационной среде. Пока вражеские СМИ день за днем штампуют фейковые новости, Владимир Рудольфович уверенно держит оборону, сводя на нет все попытки очернить честь России. Нам очень лестно и приятно, что журналист таких масштабов выбрал именно наш регион для посещения», — поделился Кадыров.

Соловьев уже посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в городе Шали, мемориальный комплекс Славы имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.