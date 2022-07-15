Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:00

Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16. Как объявил конгрессмен Адам Кинзингер, который находится в процессе постоянных консультаций по этому вопросу с Киевом, данная сумма является дополнительной к биллю о расходах на оборону, и ее принятие - важный шаг к переводу украинской армии с технологий советской эры на стандарты НАТО.

Разговор о поставках современных американских истребителей идет с начала марта, когда президент Владимир Зеленский передал руководству США и НАТО соответствующий запрос, но до сих пор внятного ответа от Вашингтона Киев не получил. Сейчас в Украине применяются истребители Миг-29 и Cу–27 российского производства. Однако сами украинские летчики признают, что на этих самолетах они не могут успешно противостоять более современным российским машинам. Об этом, в частности, говорили два украинских пилота на слушаниях в Конгрессе и Пентагоне, которые прошли с 19 по 25 июня. Как заявил в видеоинтервью Air Force Magazine один из них, который представился как Номад, боевые вылеты на Миг-29 являются «самоубийственными миссиями». «Российские истребители являются более совершенными, чем наши, - сказал он. – Они летают за пределами видимости и используют ракеты, дальность которых достигает 80 миль (более 120 километров). Номад говорит о многочисленных случаях, когда украинские пилоты обнаруживали вражеский истребитель, но в ту же секунду он уже произвел залп.

На этой неделе в американском AFA Mitchell Institute of Aerospace состоялось обсуждение поставок Украине современных истребителей, в котором приняли участие влиятельные военные. Их общее заключение: того тяжелого вооружения, которое США и другие страны НАТО поставляют Украине недостаточно, чтобы радикально изменить ситуации на поле боя в этой стране и необходимо как можно скорее начать процесс поставок Киеву F-16. До сего времени даже поставки артиллерийских орудий не дали серьезного преимущества украинским войскам, чтобы начать «свою собственную игру». О том же говорит Сет Джонс, один из руководителей Center for Strategic and International Studies. По его словам, «типы вооружений, которые мы поставляем сейчас, такие как «джавелины», другое противотанковое оружие и артиллерийские установки, а также «стингеры», к сожалению, не дают перевеса в войне, Украине необходимы современные самолеты, танки и ракеты среднего и дальнего радиуса действия». Эксперты признают, что поставленные Украине РСЗО HIMARS работают очень эффективно, накрывая склады с оружием и командные пункты противника, но их недостаточно для перехода ВСУ в контрнаступление, для этого нужна боевая авиация. Как отмечают украинские эксперты, истребитель F-16 имеет относительно простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. 10 истребителей F-16 по эффективности могут сравняться со ста HIMARS. До сего времени администрация президента Джо Байдена противилась предоставлению Украине западных истребителей, опасаясь, во-первых, резкой эскалации конфликта, а во-вторых - того, что напичканные современной электроникой самолеты могут попасть в руки русских. Эксперты, которые приняли участие в обсуждении в минувшие дни, полагают, что эти опасения безосновательны. «Время не на нашей стороне, - говорит Эвелин Фаркас, которая была помощницей министра обороны по России, Украине и Евразии. – Если мы не разгромим Россию в Украине, то получим целый сонм политических и военных проблем во всем мире».