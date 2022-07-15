В Баку Байрамова задержали с 4 кг героина
В Баку полиция изъяла у жителя Джалилабадского района крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно сообщению, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали Вугара Байрамова. В его спортивной сумке было обнаружено 4 кг героина.
На допросе мужчина рассказал, что приобрел наркотики у продавца, с которым познакомился в соцсетях. В.Байрамов после отправился в Баку с целью продажи наркотиков.
Решением суда в отношении Байрамова избрана мера пресечения в виде ареста.