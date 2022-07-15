В Минобороны России заявили о тяжелом вооружении в школе Одессы, но...

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в субботу, что якобы подразделения ВС Украины установили тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня в школе Одессы и заминировали подходы к учебному заведению, не предупредив местных жителей.

«В Одессе на территории школы №100 на улице Верненской подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты. Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», - утверждает Мизинцев, слова которого привел ТАСС.

В то же время собственный корреспондент haqqin.az сообщил нам, что указанная Мизинцевым школа расположена возле дома, где он проживает. Он решил посмотреть, есть ли вокруг учебного заведения бронетехника, артиллерия, РСЗО и блокпосты, как утверждают в Минобороны РФ. Но ничего такого на территории школы не оказалось.