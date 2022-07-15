Украинцы продвигаются на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении, но детали пока не афишируют. Детальную информацию расскажут, когда украинские военные закрепятся на освобожденной территории. Об этом сообщила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«На Херсонском направлении мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто представляет положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверены. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной секретности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах», - сказала Гуменюк, слова которой приводит Корреспондент. net.

Начальник пресс-центра добавила, что 15 июля, зачищая освободившееся две недели назад село Потемкино, украинские военные наткнулись на российскую бронированную машину. Трофейная техника перешла на вооружение ВСУ.