Россия намерена избавиться от SWIFT

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача», — цитирует ТАСС помощника президента РФ.

Орешкин выразил мнение, что мир стал «заложником» западной финансовой системы, поскольку к ней все привыкли и всем было удобно. Это объясняет, почему и Россия, и Китай расплачивались в основном в долларах и евро, считает он. Сейчас, по его словам, расчеты в рублях и юанях растут, и необходимо придумать механизмы, которые еще больше упростят операции в этих валютах.

«На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи», - добавил Орешкин.

После вторжения российских войск в Украину в рамках санкций ЕС ряд банков РФ были отключены от SWIFT.