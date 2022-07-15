В Украине убиты российские офицеры и подполковник-предатель

В Украине убиты российские офицеры: старший лейтенант и командир десантно-штурмовой роты Вячеслав Есипов, а также капитан армии РФ Алексей Крылатых, написал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

Штефан опубликовал фото военных, но не уточнил, когда, где и как они были убиты.

Анатолий Штефан также сообщил о Николае Вацике, уроженце Львова, воевавшем на стороне россиян с 2014 года. Николай Вацик проходил службу в МЧС (ныне ГСЧС), а позже - в МВД Украины. В 2014 году перешел на службу в российские войска, где получил звание подполковника. Позже стал начальником центра специального назначения сил оперативного реагирования в так называемом «МВД ЛНР».