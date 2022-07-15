Пашинян призвал передать все границы Армении под контроль погранвойск

"Мы хотим, чтобы все без исключения границы Республики Армения были переданы под контроль пограничных войск...И именно на этом основана логика Вооруженных Сил, когда мы говорим о принятой правительством Армении повестке мира", - заявил Пашинян.

По его словам, мир может быть достигнут не любой ценой, а ценой самого мира. Пашинян пояснил, что концептуально погранвойска, в целом, являются символом мира, поскольку границы, охрана которых возложена на них, обычно считаются мирными границами. "Потому что предполагается, что со странами и государствами, расположенными в направлении этих границ, заключен договор о дружбе или мире, и это очень важно", - констатировал премьер Армении.

По мнению Пашиняна, "проблемы безопасности, стоящие перед нашей страной, не только не решены, но и продолжают вызывать озабоченность. Все мы, прежде всего политическое руководство страны, должны работать для обеспечения мира и стабильности вдоль границ нашей страны. По большому счету, наша стратегическая цель – передать все границы Республики Армения под охрану пограничников, чтобы они могли выполнять свои специальные функции - охрану границы, включающую в себя борьбу с нелегальной миграцией, борьбу с незаконным пересечением границы, борьбу с незаконной деятельностью, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и т.д.».