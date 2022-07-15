В Италии просят Марио Драги не уходить в отставку

Ведущие представители разных партий Италии, в том числе мэры крупнейших городов, призвали премьер-министра Марио Драги не уходить в отставку. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«С недоверием и беспокойством мы наблюдаем правительственный кризис, порожденный безответственным поведением части большинства», — говорится в обращении.

В нем отмечается, что итальянские города не могут позволить себе сегодня переживать кризис, «который означает обездвиженность и разделение». Премьера Драги призвали «объяснить парламенту веские причины, по которым правительство должно продолжать работу».

Отмечается, что к обращению не покидать пост присоединились работники медучреждений. Кроме того, его могут поддержать губернаторы итальянских областей.