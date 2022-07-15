Саудовский кронпринц обратился к Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран сотрудничать с другими странами ближневосточного региона и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), возобновив выполнение обязательств по ядерной сделке 2015 года. Как сообщает ТАСС, об этом кронпринц заявил на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде.

«Мы призываем Иран, с народом которого нас объединяют общие религиозные и культурные связи, сотрудничать со странами региона… придерживаясь принципов международного права, невмешательства во внутренние дела других стран, взаимодействуя с Международным агентством по атомной энергии и выполняя взятые на себя обязательства», — сказал он.

Отношения двух стран обострились в 2015 году после начала коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения «Ансар Аллах» (хуситы). Обе страны не раз оценивали действия друг друга как попытки дестабилизации обстановки в регионе. С 2021 года Иран и Саудовская Аравия ведут переговоры о нормализации отношений.