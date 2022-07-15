Зеленский просит украинцев не верить фейкам

"Сколько людей сегодня напугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра... Сколько нервов портится каждый день тиражированием страшилок от российских пропагандистов и должностных лиц. Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику. Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна - дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", - сказал президент Украины в своем вечернем видеообращении в субботу.

Он отметил, что "иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать и ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора".