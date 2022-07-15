18 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Своих соперников узнают « Карабах », «Нефтчи», «Зиря» и «Габала».

Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил команды на группы, сократив число потенциальных оппонентов.

«Карабах», который будет «сеяным», может получить в соперники «Аполлон» (Кипр), а также победителей пар 2-го квалификационного раунда «Лудогорец» (Болгария) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия).

Фаворитами в этих парах являются «Лудогорец» и «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, выведший сборную России в четвертьфинал ЧМ-2018. Наверное, если выбирать между чемпионами Кипра, Болгарии и Венгрии, наиболее удобным вариантом для «Карабаха» видится «Аполлон».

Как известно, во 2-м раунде «Карабах» сыграет со швейцарским «Цюрихом». 19 июля команды сыграют в Баку, а 27-го – в Цюрихе. В 1-м раунде команда Гурбана Гурбанова прошла польский «Лех» (0:1, 5:1).

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. А в 15:00 определятся пары 3-го раунда Лиги Европы. Если «Карабах» проиграет «Цюриху», то в 3-м раунде Лиги Европы встретится с одним из неудачников 2-го раунда Лиги чемпионов.

Ну и, наконец, в 16:00 стартует жеребьевка 3-го раунда Лиги конференций. Здесь «Нефтчи» будет «несеяным», а «Зиря» и «Габала» благодаря высокому рейтингу своих соперников по 2-м раунду попали в число «сеяных».

«Нефтчи», если пройдет во 2-м раунде кипрский «Арис», может сыграть в 3-м раунде с «Твенте» (Нидерланды), а также с победителями пар «Мольде» (Норвегия) – «Эльфсборг» (Швеция), «Рапид» (Вена, Австрия) – «Лехия» (Польша), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – «Динамо» (Минск, Беларусь), «Левски» (Болгария) – ПАОК (Греция).