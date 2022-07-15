Тони Блэр: вторжение России показало, что на международные нормы нельзя рассчитывать

Вторжение России в Украину и рост влияния Китая ясно показывают, что Запад больше не может рассчитывать на нормы международного права как на глобальный сдерживающий фактор, считает Блэр, пишет Sky News.

Эра политического и экономического господства Запада подходит к концу, заявил бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, выступивший с лекцией, которую организовал британско-американский Фонд Дитчли. Блэр указал на действия России в Украине и рост Китая как «второй сверхдержавы» в мире.

По мнению Блэра, Западу необходимо увеличивать расходы на оборону, чтобы сохранить свое военное превосходство, и одновременно развивать «мягкую силу» через налаживание связей с развивающимися странами.

Экс-премьер Британии назвал вторжение России в Украину «жестоким и неоправданным» и указал, что оно стало чертой, после которой больше нельзя ожидать от крупных мировых держав соблюдения принятых международных норм как чего-то само собой разумеющееся.

Блэр считает, что «крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике... Впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом».

По мнению Блэра, Китай «уже является второй по силе сверхдержавой в мире», а его экономический потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России.

Блэр не считает, что Китай в ближайшее время попытается захватить Тайвань силой, но подчеркивает, что больше невозможно строить политику на уверенности, что этого не произойдет.

Он полагает, что союзником Китая в ближайшем будущем наверняка станет Россия, а возможно и Иран. Блэр призвал выстраивать отношения с КНР по принципу «сила плюс вовлечение».

По словам Блэра, Запад должен наращивать военные расходы и оставаться достаточно сильным, чтобы противостоять Китаю при любом варианте развития событий в будущем, при этом сохраняя связи с Пекином, ведя себя прагматично, но не агрессивно, и демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.