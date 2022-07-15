Тони Блэр: вторжение России показало, что на международные нормы нельзя рассчитывать
Эра политического и экономического господства Запада подходит к концу, заявил бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, выступивший с лекцией, которую организовал британско-американский Фонд Дитчли. Блэр указал на действия России в Украине и рост Китая как «второй сверхдержавы» в мире.
Вторжение России в Украину и рост влияния Китая ясно показывают, что Запад больше не может рассчитывать на нормы международного права как на глобальный сдерживающий фактор, считает Блэр, пишет Sky News.
По мнению Блэра, Западу необходимо увеличивать расходы на оборону, чтобы сохранить свое военное превосходство, и одновременно развивать «мягкую силу» через налаживание связей с развивающимися странами.
Экс-премьер Британии назвал вторжение России в Украину «жестоким и неоправданным» и указал, что оно стало чертой, после которой больше нельзя ожидать от крупных мировых держав соблюдения принятых международных норм как чего-то само собой разумеющееся.
Блэр считает, что «крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике... Впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом».
По мнению Блэра, Китай «уже является второй по силе сверхдержавой в мире», а его экономический потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России.
Блэр не считает, что Китай в ближайшее время попытается захватить Тайвань силой, но подчеркивает, что больше невозможно строить политику на уверенности, что этого не произойдет.
Он полагает, что союзником Китая в ближайшем будущем наверняка станет Россия, а возможно и Иран. Блэр призвал выстраивать отношения с КНР по принципу «сила плюс вовлечение».
По словам Блэра, Запад должен наращивать военные расходы и оставаться достаточно сильным, чтобы противостоять Китаю при любом варианте развития событий в будущем, при этом сохраняя связи с Пекином, ведя себя прагматично, но не агрессивно, и демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.