Украинский самолет разбился в Греции

Грузовой самолет "Антонов", принадлежащий украинской авиакомпании, потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции в субботу поздно вечером, сообщило Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, самолет совершал рейс из Сербии в Иорданию. Они не располагают сведениями о том, был ли на борту самолета какой-либо груз, а также о численности экипажа.